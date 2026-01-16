E-commerce italiano concorrenza solo apparente

L’e-commerce italiano è in costante espansione, caratterizzato da una crescente competitività tra piattaforme e da dinamiche di mercato spesso impercettibili. Se da un lato il settore si amplia, dall’altro le differenze di vantaggi e opportunità tra i soggetti coinvolti rimangono evidenti, creando un panorama in cui la concorrenza può sembrare più forte di quanto realmente sia. Un’analisi approfondita permette di comprendere meglio le sfide e le opportunità di questo mercato in evoluzione.

Dentro il mercato digitale tra piattaforme e asimmetrie L'e-commerce italiano continua a crescere, ma non tutti ne beneficiano allo stesso modo. Mentre i consumatori percepiscono un mercato ricco di alternative, molti piccoli e medi imprenditori digitali vivono una condizione di forte squilibrio competitivo. A evidenziarlo è Fabio De Rienzo, imprenditore ed esperto di commercio elettronico, che denuncia una progressiva concentrazione di potere nelle mani delle grandi piattaforme globali. Secondo De Rienzo, il problema non risiede nella presenza dei grandi player, bensì nell'asimmetria strutturale che si è consolidata nel tempo. Locker Italia SpA è il nuovo protagonista nel panorama italiano della logistica. Nata dalla collaborazione tra Poste Italiane e DP DHL Group ha come missione creare una rete di locker estesa, capillare e sostenibile per rivoluzionare l'e-commerce in Italia.

