È Andrea Rigogliosi il nuovo CEO di Diesel

Andrea Rigogliosi è stato annunciato come il nuovo CEO di Diesel, marchio di punta del gruppo Otb di Renzo Rosso. Dopo un periodo di incertezze e voci, la scelta sembra essere definitiva. Rigogliosi assumerà la guida dell’azienda, portando avanti la strategia di sviluppo e innovazione del marchio nel mercato della moda.

