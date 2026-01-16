È agli arresti domiciliari ma è trovata al bar a bere con altri pregiudicati e così finisce in carcere

Una donna di 40 anni residente a Fabriano è stata arrestata dopo essere stata trovata al bar con altri pregiudicati, nonostante fosse agli arresti domiciliari. La polizia, intervenuta nel corso di un controllo, ha eseguito l’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti, portandola in cella. L’episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle misure restrittive e il ruolo delle forze dell’ordine nel garantire la legalità.

FABRIANO – La polizia in servizio al commissariato di Fabriano ha provveduto a eseguire un ordine di carcerazione nei confronti di una donna di 40 anni del luogo.La stessa stava scontando gli arresti domiciliari nella sua abitazione, a seguito di una condanna definitiva per atti persecutori.

