Dzeko potrebbe tornare in Bosnia: un incontro tra le parti ha portato a un possibile trasferimento dell’attaccante. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati, con dettagli che chiariscono il futuro del giocatore. Restano da attendere sviluppi ufficiali, ma questa ipotesi apre nuove prospettive per la carriera di uno dei più rappresentativi calciatori bosniaci.

Una notizia scuote il calcio balcanico e riaccende la nostalgia dei tifosi in tutta Europa. L’FK Željeznicar, storico club di Sarajevo, ha diramato un comunicato ufficiale che ha subito fatto il giro del web: la dirigenza ha incontrato Edin Džeko. Non si tratta di semplici rumors da bar sport, ma di un vertice confermato dalla società stessa, che apre scenari suggestivi per il futuro del leggendario attaccante bosniaco. La nota del club (spesso abbreviato in FKŽ) è sintetica ma densa di significato. Durante l’incontro si è discusso dei “piani futuri e dello sviluppo strategico del Club”, nonché di “potenziali forme di collaborazione”. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dzeko può tornare in Bosnia! C’è stato un incontro, l’annuncio che ufficializza dove potrebbe trasferirsi l’attaccante! Tutti i dettagli

