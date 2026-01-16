Durosinmi gela l'Atalanta a tre minuti dalla fine | è arrivato al Pisa da appena due giorni
Durosinmi, arrivato al Pisa da soli due giorni, ha segnato un gol decisivo all'ultimo minuto, impedendo all'Atalanta di vincere. La partita, iniziata lentamente, si è accesa nell’ultimo quarto d’ora, con il pareggio finale di 1-1. Questo debutto in Serie A del nuovo acquisto rappresenta un momento importante per il club toscano.
Il Pisa ferma l'Atalanta sull'1-1 alla fine di una partita che si è accesa solo dall'80': l'eroe dei toscani è Durosinmi, ultimo arrivato dal calciomercato al debutto in Serie A. 🔗 Leggi su Fanpage.it
