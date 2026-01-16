Durosinmi, arrivato al Pisa da soli due giorni, ha segnato un gol decisivo all'ultimo minuto, impedendo all'Atalanta di vincere. La partita, iniziata lentamente, si è accesa nell’ultimo quarto d’ora, con il pareggio finale di 1-1. Questo debutto in Serie A del nuovo acquisto rappresenta un momento importante per il club toscano.

Il Pisa ferma l'Atalanta sull'1-1 alla fine di una partita che si è accesa solo dall'80': l'eroe dei toscani è Durosinmi, ultimo arrivato dal calciomercato al debutto in Serie A. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Pisa, Durosinmi spezza la maledizione: in extremis ripresa l’Atalanta

Leggi anche: Pisa, ecco il nuovo attaccante: Durosinmi è arrivato in città. L’acquisto più oneroso nella storia del club

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Durosinmi gela l’Atalanta a tre minuti dalla fine: è arrivato al Pisa da appena due giorni - 1 alla fine di una partita che si è accesa solo dall'80': l'eroe dei toscani è Durosinmi, ultimo arrivato dal calciomercato ... fanpage.it