Durosinmi gela l'Atalanta a tre minuti dalla fine | è arrivato al Pisa da appena due giorni

Da fanpage.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durosinmi, arrivato al Pisa da soli due giorni, ha segnato un gol decisivo all'ultimo minuto, impedendo all'Atalanta di vincere. La partita, iniziata lentamente, si è accesa nell’ultimo quarto d’ora, con il pareggio finale di 1-1. Questo debutto in Serie A del nuovo acquisto rappresenta un momento importante per il club toscano.

