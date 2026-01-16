due rassegne teatrali tra ragazzi e km 0

A Città di Castello, il settore teatrale si prepara al 2026 con due rassegne che coinvolgono diverse realtà associative. I programmi, distribuiti su quasi cinque mesi, puntano a valorizzare il teatro locale e a promuovere iniziative dedicate sia ai giovani che alla sostenibilità, con l’obiettivo di rafforzare il panorama culturale della città e coinvolgere la comunità in un percorso di crescita e confronto.

CITTÀ DI CASTELLO - Il vasto movimento teatrale si mobilita per il 2026 grazie al coinvolgimento di numerose realtà associative per due programmi, spalmati su quasi cinque mesi. Sono oltre dieci le compagnie e i gruppi locali protagonisti di un doppio calendario di appuntamenti che inizia oggi e si estende fino alla seconda settimana di maggio. La programmazione si articola in due rassegne principali: “Teatro a Km0“, dedicata alle produzioni nate nel territorio e “Teatro Ragazzi“ pensata per le famiglie e i piccoli spettatori. Questa collaborazione tra amministrazione comunale, il gestore Sogepu e i soggetti attivi sul territorio, come sottolineato dall’assessore Michela Botteghi, "evidenzia un processo di crescita qualitativa e professionale delle esperienze artistiche locali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

