Due milioni di euro non dichiarati in un paradiso fiscale | imprenditore versa 640 mila euro al Fisco

La Guardia di Finanza di Treviglio ha scoperto un’imprenditore della Bassa Bergamasca che aveva nascosto due milioni di euro in un paradiso fiscale. Dopo i controlli, l’imprenditore ha versato spontaneamente 640 mila euro al Fisco. L’operazione rientra nelle attività di contrasto all’evasione fiscale volte a garantire la trasparenza e il rispetto delle norme tributarie.

I CONTROLLI. Il controllo della Guardia di Finanza di Treviglio su un imprenditore della bassa pianura bergamasca. I capitali erano custoditi su un conto a Hong Kong, Paese inserito nella black list fiscale. Oltre due milioni di euro detenuti all'estero e mai dichiarati al Fisco. È quanto hanno scoperto le Fiamme Gialle di Bergamo al termine di una complessa attività ispettiva che ha riguardato un imprenditore residente nella bassa pianura bergamasca. Il controllo, condotto nelle scorse settimane dai militari di Treviglio, ha permesso di accertare che l'imprenditore orobico, nel corso di più anni, aveva accumulato somme per oltre 2 milioni di euro su conti correnti esteri, omettendone sistematicamente la dichiarazione.

GUARDIA DI FINANZA * «SCOPRE 2 MILIONI DI EURO NON DICHIARATI A HONG KONG, IMPRENDITORE BERGAMASCO VERSA 640 MILA EURO» - La Guardia di Finanza di Bergamo ha individuato oltre due milioni di euro non dichiarati detenuti in un paradiso fiscale da parte di un imprenditore della ... agenziagiornalisticaopinione.it

Treviglio, imprenditore ha due milioni non dichiarati in paradiso fiscale. Scoperto, versa 640 mila euro - Nelle scorse settimane, la Guardia di finanza di Bergamo hanno concluso una complessa attività ispettiva nei confronti di un imprenditore residente nella bassa pianura bergamasca. bergamo.corriere.it

