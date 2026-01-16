Due gemelli il carcere di Airola il rap e Lucariello | esce ‘Petite’ il debutto dei 2Shot

Due gemelli, un percorso tra musica e sfide sociali: esce “Petite”, il debutto dei 2Shot, un progetto promosso da CCO Produzioni nel contesto del Presidio culturale permanente negli Istituti Penali per Minorenni di Airola. L’album, disponibile su Spotify, unisce influenze rap e l’esperienza di Lucariello, offrendo uno sguardo autentico sulle storie dei giovani coinvolti. Un’opera che coniuga creatività e impegno sociale, senza enfasi ma con sincerità.

"Petite" è disponibile su Spotify per CCO Produzioni, l'ultima novità del progetto Presidio culturale permanente all'interno degli Istituti Penali per Minorenni. Il singolo nasce all'interno dell' Istituto di Airola (BN) ed è il primo capitolo discografico dei 2SHOT, duo formato dai gemelli originari di Salerno. « Il brano prende forma nei laboratori di scrittura e produzione di musica rap promossi da CCO – Crisi Come Opportunità, l'associazione che abbiamo fondato vent'anni fa con l'obiettivo di mettere la cultura a servizio di chi vive situazioni di fragilità, nelle periferie, negli IPM e nelle scuole di tutta Italia », dichiara Giulia Minoli, autrice, fondatrice di CCO – Crisi Come Opportunità e presidente di Fondazione Una Nessuna Centomila.

