Droni sui siti militari scattano le indagini

Recenti segnalazioni di droni nei siti militari di La Spezia hanno portato a un approfondimento investigativo. Sebbene gli episodi siano limitati e non ancora attribuibili a cause preoccupanti, il contesto geopolitico attuale suggerisce l’importanza di monitorare la situazione. Per questo motivo, si è tenuta una riunione in Prefettura con le forze dell’ordine e la Marina militare, al fine di valutare eventuali rischi e garantire la sicurezza.

LA SPEZIA Gli episodi non sarebbero molti, e al momento neppure certamente riconducibili a matrici che potrebbero destare una qualche preoccupazione, ma comunque tali – alla luce del contesto geopolitico internazionale – di meritare un approfondimento investigativo e una riunione in Prefettura, alla presenza dei rappresentanti di tutte le forze dell’ordine e della Marina militare. Nel mirino, la presenza di alcuni droni segnalati nelle immediate vicinanze di alcuni dei tanti siti d’interesse militare dislocati nel golfo della Spezia, il cui sorvolo non sarebbe passato inosservato tanto da innescare verifiche incrociate sugli autori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Droni sui siti militari, scattano le indagini Leggi anche: La Spezia, il giallo dei droni sospetti sui siti militari Leggi anche: Dublino, quattro droni militari vicino all’aereo di Zelensky: avvistamento nella notte e indagini in corso Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Droni sui siti militari, scattano le indagini. Droni sui siti militari, scattano le indagini - LA SPEZIA Gli episodi non sarebbero molti, e al momento neppure certamente riconducibili a matrici che potrebbero destare ... lanazione.it

La Spezia, droni sospetti sul golfo dei Poeti. Allarme negli ambienti militari - Indagini sul caso dei droni sospetti sul golfo dei Poeti. ilsecoloxix.it

La Spezia, droni nei pressi del polo militare: incontro in Prefettura - Segnalazioni di droni nelle vicinanze dei siti militari di La Spezia, tra cui Fincantieri, base Comsubin Varignano, Nato e Leonardo. telenord.it

#Droni vicino ai siti militari nel golfo di #LaSpezia: vertice in Prefettura facebook

#Droni vicino ai siti militari nel golfo di #LaSpezia: vertice in Prefettura x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.