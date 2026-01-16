Droga in metropolitana furto in un negozio d’alta moda | diversi arresti a Milano

Negli ultimi giorni, la polizia locale di Milano ha effettuato interventi in varie aree della città, arrestando soggetti coinvolti in episodi di furto in negozi di alta moda e di spaccio di droga in metropolitana. Questi interventi testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza e la tranquillità urbana, rispondendo alle diverse problematiche che interessano il territorio milanese.

Furti in via Montenapoleone e sui mezzi, spaccio in metropolitana: negli ultimi giorni la polizia locale di Milano è intervenuta in diverse zone della città.17 dosi di cocainaIn via Ricciarelli (fra le fermate metro di Segesta e Amendola) gli agenti hanno fermato un 30enne che aveva con sé 17.

Roma, furti e spaccio di droga in metropolitana: blitz della polizia, quattro arresti in poche ore - Gli interventi, tra Termini e Colli Albani, hanno portato al sequestro di dosi di crack, hashish e marijuana, mentre un poliziotto fuori servizio ... affaritaliani.it

In poche ore, lungo la rete metropolitana di Roma, la polizia ha arrestato quattro persone durante controlli mirati contro lo spaccio di droga e i furti - facebook.com facebook

