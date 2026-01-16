Droga in metropolitana e furti in un negozio d’alta moda | diversi arresti a Milano

Da milanotoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni a Milano, la polizia locale ha effettuato interventi in diverse aree della città, arrestando persone coinvolte in furti in via Montenapoleone e sui mezzi pubblici, oltre a sequestrare droga in metropolitana. Questi interventi mirano a garantire maggiore sicurezza nelle zone più frequentate e a contrastare attività illegali che minacciano la tranquillità urbana.

Furti in via Montenapoleone e sui mezzi, spaccio in metropolitana: negli ultimi giorni la polizia locale di Milano è intervenuta in diverse zone della città.17 dosi di cocainaIn via Ricciarelli (fra le fermate metro di Segesta e Amendola) gli agenti hanno fermato un 30enne che aveva con sé 17. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

