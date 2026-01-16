Drink negato atti osceni nel bar e botte agli infermieri | Vi taglio la gola!

Un episodio di violenza si è verificato in un bar di Brescia, dove un uomo di 69 anni ha aggredito il personale sanitario intervenuto dopo un episodio di alterazione. L’uomo, che aveva rifiutato un drink e si era reso protagonista di atti osceni, ha rivolto minacce di morte agli infermieri, culminando in un’aggressione fisica. La vicenda evidenzia i rischi e le tensioni che possono emergere in contesti di emergenza.

La scena è quella di una serata in un bar qualsiasi, ma l’epilogo è tutt’altro che normale. Nei giorni scorsi, un uomo di 69 anni ha seminato paura e violenza in un locale di via San Bartolomeo, a Brescia, aggredendo il personale sanitario intervenuto per soccorrerlo.Tutto è iniziato quando il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Atti osceni fuori la scuola e abusi sulla figliastra minorenne: arrestato Leggi anche: Atti osceni davanti a minori: denunciato Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Drink negato, atti osceni nel bar e botte agli infermieri: "Vi taglio la gola!" - Un 69enne fuori controllo ha preso a calci e pugni il personale del 118 e danneggiato un macchinario medico. bresciatoday.it

MIC Catania. . Leggiamo le vostre recensioni negative più assurde - Episodio 2 Perché sì, le leggiamo tutte. Anche quelle scritte a caldo, anche quelle che sembrano scritte per fare uno scherzo. Spoiler: La ragazza dei giochi funzionava, i drink pure… #c - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.