Dragon Trainer 2 | una star premio Oscar torna nella versione live action

Il successo della versione live action del fortunato franchise fantasy DreamWorks ha spinto la produzione a mettere in cantiere un sequel che vedrà il ritorno di una star di primo piano. Oltre 636 milioni al botteghino globale hanno sancito il successo stellare della versione live action di Dragon Trainer. La saga fantasy vichinga targata DreamWorks non conosce confini tanto che, proprio come accaduto per la versione animata, lo studio ha prontamente messo in cantiere un sequel che vedrà il ritorno di un'amata star, stavolta in carne e ossa. Cate Blanchett, due volte premio Oscar, tornerà a indossare i panni di Valka, volitiva guerriera vichinga madre di Hiccup e moglie di Stoick l'Immenso che fa la sua comparsa nella saga di romanzi di Cressida Cowell e poi nella pellicola animata Universal Dragon . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

