Dragon Trainer 2 | Cate Blanchett torna come Valka anche in versione live-action
Cate Blanchett torna nel ruolo di Valka nel sequel di Dragon Trainer, questa volta in versione live-action. L’attrice riprende il personaggio, già doppiato nel film d’animazione, offrendo continuità e profondità alla figura di Valka. La sua presenza nel film contribuisce a consolidare il successo della saga, portando un’interpretazione autentica e coinvolgente in questa nuova produzione.
Cate Blanchett interpreterà a Valka nel sequel del live-action Dragon Trainer, l’attrice torna dopo averla doppiata nel film live-animation. La notizia è stata confermata da più fonti, compreso Empire Online. Cate Blanchett è di nuovo Valka Dopo aver dato voce e anima a Valka nel film d’animazione del 2014 ( How to Train Your Dragon 2 in originale), Cate Blanchett riprende il ruolo in carne e ossa nel remake live-action. L’attrice premio Oscar ha dichiarato: “ Valka è un personaggio che mi ha sempre affascinato per la sua forza, la sua indipendenza e il suo legame profondo con i draghi. Tornare a lei in questa versione live è una sfida emozionante e una grande responsabilità ”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Dragon Trainer 2 – Live Action | Trailer (2027) | Mason Thames | Versione AI Concept
Da Voce a Live Action. Così come per Gerard Butler, anche Cate Blanchett, dopo averla doppiata nei film originali, interpreterà Valka nel prossimo live action di DRAGON TRAINER! #DragonTrainer #HowToTrainYourDragon #Cinema x.com
Cate Blanchett interpreterà Valka! Per il secondo capitolo live action di Dragon Trainer, è stato confermato che Cate Blanchett voce della guerriera vichinga e madre di Hiccup nella trilogia animata originale, vestirà i panni del personaggio nella versione live a - facebook.com facebook
