Dragon Trainer 2 | Cate Blanchett torna come Valka anche in versione live-action

Cate Blanchett torna nel ruolo di Valka nel sequel di Dragon Trainer, questa volta in versione live-action. L’attrice riprende il personaggio, già doppiato nel film d’animazione, offrendo continuità e profondità alla figura di Valka. La sua presenza nel film contribuisce a consolidare il successo della saga, portando un’interpretazione autentica e coinvolgente in questa nuova produzione.

Cate Blanchett interpreterà a Valka nel sequel del live-action Dragon Trainer, l’attrice torna dopo averla doppiata nel film live-animation. La notizia è stata confermata da più fonti, compreso Empire Online. Cate Blanchett è di nuovo Valka Dopo aver dato voce e anima a Valka nel film d’animazione del 2014 ( How to Train Your Dragon 2 in originale), Cate Blanchett riprende il ruolo in carne e ossa nel remake live-action. L’attrice premio Oscar ha dichiarato: “ Valka è un personaggio che mi ha sempre affascinato per la sua forza, la sua indipendenza e il suo legame profondo con i draghi. Tornare a lei in questa versione live è una sfida emozionante e una grande responsabilità ”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

