Dragon Trainer 2 Cate Blanchett reciterà nel film live - action

Cate Blanchett tornerà nel ruolo di Valka in un nuovo film live-action di Dragon Trainer 2. L’attrice riprenderà così la sua interpretazione del personaggio già presente nella trilogia animata, offrendo agli spettatori un’ulteriore occasione di rivivere questa storia. La produzione si caratterizza per l’attenzione ai dettagli e la volontà di mantenere l’essenza della narrazione originale, adattandola a un formato cinematografico in live-action.
Cate Blanchett reciterà nel film live-action Dragon Trainer 2 nei panni di Valka, il ruolo che aveva doppiato nella trilogia animata originale. La saga segue le avventure del giovane vichingo Hiccup (Mason Thames), il figlio di Stoick l’Immenso (Gerard Butler), leader dell’isola di Berk, che stringe amicizia con l’adorabile drago nero Sdentato in un legame che sfida secoli di tradizionale inimicizia tra vichinghi e draghi. Scritto e diretto da Dean DeBlois (già regista della trilogia animata Dragon Trainer del 2010, Dragon Trainer 2 del 2014 e Dragon Trainer – Il mondo nascosto del 2019, che aveva incassato 1,6 miliardi di dollari, e il remake live-action Dragon Trainer del 2025, che ha incassato 646 milioni di dollari al botteghino globale ed è diventato il quarto film di Hollywood più venduto dell’anno), il sequel è ambientato cinque anni dopo gli eventi del precedente episodio e segue il ventenne Hiccup e i suoi amici mentre incontrano la madre perduta del protagonista, Valka, e combattono un nemico che vuole conquistare il mondo con un esercito di draghi. 🔗 Leggi su 247.libero.it
