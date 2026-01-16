Per scoprire dove seguire la partita Napoli-Sassuolo in tv, e le ultime novità sulle formazioni, è importante conoscere le diverse opzioni disponibili. La sfida, valida per la Serie A, sarà trasmessa su canali sportivi e piattaforme streaming ufficiali. In questa guida, troverai informazioni aggiornate sugli orari, i punti di visione e le probabili formazioni, con particolare attenzione alle scelte di formazione di entrambe le squadre.

Napoli, 16 gennaio 2026 - Giornata di recupero doveva essere, la 16esima di Serie A saltata a dicembre per le squadre impegnate nella Supercoppa Italiana e per le rispettive avversarie ma per il Napoli, a parte la consolazione non da poco di aver vinto il torneo di Riad, la mazzata in ottica lotta scudetto non è stata da poco: Inter e Milan hanno vinto nell'ordine contro Lecce e Como, mentre gli azzurri sono stati fermati sullo 0-0 dal Parma, vedendo il gap dalle prime due della classe salire a 6 e 3 punti. Distacchi chiaramente ancora parziali e ampiamente recuperabili ma che nell'altra gara interna contro il Sassuolo in programma sabato 17 gennaio alle 18 riducono al minimo il margine di errore per la squadra di Antonio Conte, che sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica rimediata dopo la sfuriata di San Siro, potendo così tornare in panchina per sfidare nel turno successivo la Juventus a domicilio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dove vedere Napoli-Sassuolo in tv. Neres solo per la panchina: le ultime sulle formazioni

Leggi anche: Dove vedere Lazio-Milan di Coppa Italia: orario tv e ultime sulle formazioni. Chance per Estupinan

Leggi anche: Dove vedere Juventus-Udinese: orario e ultime sulle formazioni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dove vedere Napoli-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Napoli-Sassuolo: orario e dove vederla in TV e streaming; Roma-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere Napoli - Sassuolo in TV e streaming.

Dove vedere Napoli-Sassuolo in tv. Neres solo per la panchina: le ultime sulle formazioni - Conte (che sconterà l'ultima giornata di squalifica) recupera il brasiliano dopo il problema alla caviglia tornato contro il Parma ma, in vista del tour de force alle porte, prevale la linea della cau ... sport.quotidiano.net