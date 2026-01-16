Dove vedere in tv Italia-Georgia Europei pallanuoto 2026 | orario programma streaming

Dove vedere in TV Italia-Georgia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming L’incontro tra Italia e Georgia rientra nella seconda fase degli Europei di pallanuoto 2026, che vede i gironi determinare le semifinaliste. Di seguito, tutte le informazioni su orario, canali e modalità di visione, sia in televisione che in streaming, per seguire la partita e gli aggiornamenti della competizione.

La competizione entra nel vivo con l'inizio delle partite della seconda fase, i due gironi che definiranno il quadro delle semifinaliste. Nella prima giornata del girone F degli Europei di Belgrado l'Italia affronta la Georgia, fischio di inizio previsto domani alle 15:30. Il successo ottenuto contro la Romania ha consegnato agli azzurri il primato solitario del gruppo D: adesso però si riparte e, pur conservando i punti guadagnati nella prima fase, bisognerà arrivare tra le prime due classificate per arrivare in semifinale. Quella allenata dal greco Athanasios Kechagias è formazione in possesso di individualità di buon livello e da diversi anni si impegna in un progetto di crescita che, anche grazie alla naturalizzazione di elementi provenienti dai paesi dell'ex Jugoslavia, le consente di accorciare le distanze dal vertice del panorama continentale.

