Per seguire in TV il biathlon Sprint femminile di Ruhpolding 2026 oggi, venerdì 16 gennaio, consultate il palinsesto delle principali emittenti sportive o i servizi di streaming ufficiali. La quinta tappa della Coppa del Mondo si svolge sulle nevi tedesche, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire la prima gara individuale dell’evento. Di seguito orario, programma, startlist e modalità di visione per questa competizione.

Oggi, venerdì 16 gennaio, la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding (Germania), si animerà grazie alla prima gara individuale dell’appuntamento sulle nevi teutoniche. La 7.5 km Sprint femminile terrà banco in terra bavarese e la prova sui due poligoni promette spettacolo ed emozioni, considerando l’incertezza che la potrà caratterizzare. In casa Italia fari puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La sappadina e l’altoatesina sono reduci da una brillante prestazione in staffetta, dopo aver rinunciato al precedente round del massimo circuito internazionale a Oberhof (Germania). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv il biathlon oggi, Sprint femminile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv il biathlon oggi, Staffetta femminile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv il biathlon oggi, staffetta maschile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Su che canale vedere in tv il biathlon oggi, Staffetta femminile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming; Dove vedere in tv il biathlon oggi, staffetta maschile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming; A che ora il biathlon oggi in tv: startlist sprint maschile e femminile Oberhof, programma, streaming; Quando il biathlon oggi in tv: orari inseguimento femminile e staffetta maschile Oberhof, startlist, streaming.

Dove vedere in tv il biathlon oggi, staffetta maschile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming - Oggi, giovedì 15 gennaio, va in scena la seconda giornata di gara della quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it

Su che canale vedere in tv il biathlon oggi, Staffetta femminile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming - Oggi, mercoledì 14 gennaio, va in scena la prima giornata di gare della quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025- oasport.it