Domenica 17 gennaio alle 20.30, si svolgerà la partita Conegliano-Bergamo, valida per la 20ª giornata della Serie A1 di volley femminile. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming. Di seguito, tutte le informazioni su orario, programma e modalità di visione, per seguire l'appuntamento sportivo con comodità e chiarezza.

Sabato 17 gennaio (ore 20.30) si giocherà Conegliano-Bergamo, incontro valido per la 20ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Si preannuncia grande spettacolo al PalaVerde di Treviso, dove le padrone di casa torneranno in scena dopo aver battuto Chieri al tie-break e dopo l’impegno in Champions League. La capolista ha lasciato per strada un punto e ora si trova al comando con due lunghezze di vantaggio nei confronti di Scandicci, dunque non sono ammessi altri tentennamenti da parte delle Pantere. Le Campionesse d’Europa se la dovranno vedere con le orobiche, che sono reduci da quattro ko nelle ultime cinque uscite e domenica scorsa hanno perso al tie-break contro Vallefoglia di fronte al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-Bergamo, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

