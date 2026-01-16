Douglas Costa Chievo Verona è fatta! L’ex Juve ha firmato Intesa definita con contratto fino a giugno

Douglas Costa ha firmato con il Chievo Verona, con un contratto valido fino a giugno. L’accordo è stato definito e ufficializzato, segnando un nuovo capitolo nella carriera del calciatore. Questa operazione rappresenta un’importante aggiunta alla rosa del club e sottolinea la volontà di rafforzare la squadra nel corso della stagione.

Uno dei colpi più sorprendenti del calcio dilettantistico è diventato realtà: Douglas Costa ha firmato con il Chievo. L'ex attaccante della Juventus, oggi 35enne, ha accettato un contratto di sei mesi con il club veneto. L'accordo verbale era stato raggiunto nella giornata di giovedì 15 gennaio e mancavano soltanto le firme per rendere ufficiale l'operazione. Lo riporta Di Marzio. La sottoscrizione del contratto è arrivata direttamente dal Brasile. L'intesa prevede un accordo fino a giugno 2026, dopodiché il brasiliano si trasferirà all'Al-Ittifaq, dove ritroverà Mario Balotelli per i due anni successivi.

