Douglas Costa Chievo l’annuncio del presidente Laterza! Tutta la verità sull’approdo dell’ex Juve Le sue dichiarazioni

Il presidente Laterza ha ufficialmente annunciato l’arrivo di Douglas Costa al Chievo, spiegando i dettagli della trattativa e le motivazioni che hanno portato alla scelta dell’ex Juventus. In questa intervista, vengono condivise le dichiarazioni del presidente e le aspettative sul contributo del giocatore alla squadra. Un’operazione che rappresenta un passo importante per il progetto del Chievo e la volontà di rafforzare il reparto offensivo.

Douglas Costa Chievo, arriva l’annuncio del presidente Laterza che spiega come ha convinto l’ex Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. Douglas Costa Chievo Verona, non è un semplice sogno. Tutto vero. Il presidente dei veronesi Laterza, numero uno anche dell’Al-Ittifaq (squadra in cui dopo questi sei mesi il brasiliano ex Juventus dovrebbe trasferirsi) però ha spiegato a La Gazzetta dello Sport come è stato possibile mettere a segno questo colpo clamoroso, che fino a qualche giorno fa sembrava essere solamente fantasia. Ecco le sue dichiarazioni su come ha convinto Flash. LEGGI ANCHE: Douglas Costa al Chievo in Serie D, è tutto vero: ecco cosa manca per l’ufficialità SU DOUGLAS COSTA – «Con il Chievo siamo secondi nel girone B a quota 34 punti, l’obiettivo è tornare tra i professionisti prima possibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Costa Chievo, l’annuncio del presidente Laterza! Tutta la verità sull’approdo dell’ex Juve. Le sue dichiarazioni Leggi anche: Douglas Costa Chievo, annuncio del presidente Laterza! Ecco la verità sull’approdo dell’ex Juventus in Serie D…Cosa ha detto Leggi anche: Douglas Costa, ad un passo dal Chievo, in Serie D, per poi firmare per l’Al-Ittifaq Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Douglas Costa Chievo, il presidente Laterza fa questo annuncio sull’ex Juventus! La verità sull’approdo in Serie D…Le sue parole - Le sue parole Pietro Laterza, imprenditore e presidente del Chievo (oltre che dell’Al ... calcionews24.com

