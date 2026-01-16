Marc Guehi non vestirà le maglie di Inter o Juventus, nonostante le voci di interesse. Il difensore del Crystal Palace, in scadenza di contratto, sembra aver scelto un’altra destinazione, con una trattativa che si sarebbe conclusa a cifre elevate. La sua prossima squadra sarà sotto la guida di Pep Guardiola, confermando così la sua scelta di trasferimento.

Il difensore in scadenza col Crystal Palace piaceva alle due big italiane Niente Italia, nello specifico niente Inter o Juve nel futuro di Marc Guehi. Lo scorso 14 ottobre, qui su Calciomercato.it, avevamo parlato di sicuro addio al Crystal Palace del difensore inglese in scadenza a giugno. Ma anche che sarebbe stato difficilissimo vederlo in Serie A, nonostante l’interesse di nerazzurri e bianconeri. Doppia conferma su Guehi: niente Inter o Juve, va da Guardiola (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il futuro del classe 2000 di origini ivoriane, infatti, sarà in Inghilterra, in Premier League, ma con la maglia del Manchester City. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Doppia conferma su Guehi: niente Inter o Juve, va da Guardiola per una cifra folle | CM

