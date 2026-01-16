Dopo la Lotteria Italia e il ' Turista per sempre' tocca al Lotto | vinti 10mila euro nel Ferrarese
Il Lotto porta ancora sorrisi nel Ferrarese. Nel corso dell’ultima estrazione dei numeri, infatti, a Fiscaglia (in via Giordano Bruno) è stato centrato un ambo da 10mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 14,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 58,7. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
