Donne e lavoro | quasi una su due fatica a conciliare vita privata e carriera Pieragostini | Serve un welfare 5.0

Secondo la Relazione annuale sul welfare, nel 2024 il 46,9% delle criticità legate alla conciliazione tra vita privata e lavoro riguarda le lavoratrici e i lavoratori con responsabilità familiari. Questa situazione evidenzia la necessità di sviluppare un modello di welfare più efficace, come suggerisce Pieragostini, che possa supportare le esigenze di tutti i lavoratori e favorire un equilibrio sostenibile tra carriera e vita privata.

Quasi la metà delle donne incontra difficoltà nella gestione dei ritmi vita-lavoro. A certificarlo è la Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri: nel 2024 il 46,9% delle criticità è legato a problemi di conciliazione tra lavoro e vita privata dovuti all'organizzazione aziendale e alle condizioni di lavoro. Un dato che fotografa una fragilità strutturale, non un'emergenza temporanea. Pieragostini: "Serve un welfare 5.0, centrato sulla persona". "In un tempo di incertezza economica e sociale, noi imprenditori dobbiamo costruire piattaforme aziendali per l'inclusione e il rispetto dei diritti individuali". 🔗 Leggi su Ildenaro.it

