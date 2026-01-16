Donna scomparsa Ris nell’azienda del marito
A oltre dieci giorni dalla scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, i carabinieri continuano le indagini, includendo anche l’azienda del marito, Claudio Carlomagno, indagato per omicidio. Nuovi sopralluoghi sono stati effettuati nella villetta della donna e nelle proprietà adiacenti, nel quadro di un’indagine che cerca di fare luce su quanto accaduto. Le autorità proseguono con le verifiche per chiarire la vicenda.
Nuovi sopralluoghi dei carabinieri nella villetta di Federica Torzullo, ma non solo. A oltre dieci giorni dalla scomparsa della quarantunenne di Anguillara Sabazia (Roma), i carabinieri hanno esteso gli accertamenti all’azienda del marito, Claudio Carlomagno, indagato per omicidio. Ieri esperti del Ris e del nucleo investigativo di Ostia hanno fatto un sopralluogo nella ditta dell’uomo, che opera nel settore del movimento terra, lavori edili e scavi, uno dei punti ritenuti sensibili dagli inquirenti nella ricostruzione della vicenda. Quasi in contemporanea, i militari sono tornati anche nella villetta di via Costantino, dove la donna viveva con il marito e il figlio di dieci anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
