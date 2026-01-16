Jeanne Calment, nata nel 1875 e deceduta nel 1997, detiene il record di persona più longeva mai registrata, raggiungendo i 122 anni di età. La sua vita è stata caratterizzata da uno stile di vita semplice, che includeva il consumo di vino e sigarette. La sua longevità ha suscitato interesse e studi nel campo della biologia e della medicina, offrendo spunti sulla possibilità di vivere a lungo.

Jeanne Calment è la persona più anziana che sia mai vissuta. È morta nel 1997 all’età di 122 anni e la sua lunga vita ha lasciato molti stupiti. Anche se mangiava molto cioccolato, beveva vino e fumava fino agli ultimi anni della sua vita, questo non sembrava influire sulla sua salute. Qual era quindi il suo segreto? Un esperto potrebbe aver trovato la risposta. Jeanne Calment era una figura straordinaria. Nata nel 1875 ad Arles, nel sud della Francia, visse fino all’età di 122 anni e 164 giorni. I registri di nascita, i dati del censimento, i documenti di matrimonio e le fotografie sono stati esaminati da demografi e storici per accertarne la veridicità. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Donna più anziana del mondo, 122, fumava e beveva vino

Leggi anche: Completati gli studi sulla donna più anziana del mondo: ecco i principali segreti della longevità

Leggi anche: Donna più anziana al mondo, 116, rivela elixir di lunga vita

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La donna più anziana di Spagna ha 112 anni e un figlio di 93: "Mangia a ogni pasto..." - A 112 anni Teresa Fernández è la donna più anziana di Spagna: vita semplice, salute sorprendente e un’abitudine quotidiana che incuriosisce gli esperti ... corrieredellosport.it