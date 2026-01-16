Donna più anziana del mondo 122 fumava e beveva vino
Jeanne Calment, nata nel 1875 e deceduta nel 1997, detiene il record di persona più longeva mai registrata, raggiungendo i 122 anni di età. La sua vita è stata caratterizzata da uno stile di vita semplice, che includeva il consumo di vino e sigarette. La sua longevità ha suscitato interesse e studi nel campo della biologia e della medicina, offrendo spunti sulla possibilità di vivere a lungo.
Jeanne Calment è la persona più anziana che sia mai vissuta. È morta nel 1997 all’età di 122 anni e la sua lunga vita ha lasciato molti stupiti. Anche se mangiava molto cioccolato, beveva vino e fumava fino agli ultimi anni della sua vita, questo non sembrava influire sulla sua salute. Qual era quindi il suo segreto? Un esperto potrebbe aver trovato la risposta. Jeanne Calment era una figura straordinaria. Nata nel 1875 ad Arles, nel sud della Francia, visse fino all’età di 122 anni e 164 giorni. I registri di nascita, i dati del censimento, i documenti di matrimonio e le fotografie sono stati esaminati da demografi e storici per accertarne la veridicità. 🔗 Leggi su Newsner.it
Leggi anche: Completati gli studi sulla donna più anziana del mondo: ecco i principali segreti della longevità
Leggi anche: Donna più anziana al mondo, 116, rivela elixir di lunga vita
La donna più anziana di Spagna ha 112 anni e un figlio di 93: "Mangia a ogni pasto..." - A 112 anni Teresa Fernández è la donna più anziana di Spagna: vita semplice, salute sorprendente e un’abitudine quotidiana che incuriosisce gli esperti ... corrieredellosport.it
Cosa ha reso Maria Branyas Morera la donna più anziana del mondo: uno studio rivela i segreti della sua salute - Un nuovo studio scientifico su Maria Branyas Morera, la donna che deteneva il record di persona vivente più anziana del mondo prima di morire nel 2023 all’età di 117 anni, ha individuato ... fanpage.it
Questa mattina a piazzale Tecchio, a Fuorigrotta, una anziana donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un monopattino finito nel piazzale antistante il "Sert" facendo un volo di 7,8 metri. In corso le indagini per fare luce sull'accaduto.. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.