Donna accoltellata a Muggiò la versione del marito | È stata lei a puntarmi contro il coltello
Proseguono le indagini sull'accoltellamento di una donna di 31 anni avvenuto il 13 gennaio a Muggiò. La versione fornita dal marito sostiene che sia stata la stessa vittima a puntarsi contro il coltello. Gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi per chiarire la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.
Proseguono le indagini per l'accoltellamento della giovane 31enne avvenuto nel tardo pomeriggio del 13 gennaio nella sua casa a Muggiò. Tra gli indiziati il marito 43enne Sergio Laganà, costituitosi ai carabinieri di Desio e che, come riporta Il Giorno, ha dato la sua versione dei fatti durante.
