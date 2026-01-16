Donna accoltellata a Muggiò la versione del marito | È stata lei a puntarmi contro il coltello

Proseguono le indagini sull'accoltellamento di una donna di 31 anni avvenuto il 13 gennaio a Muggiò. La versione fornita dal marito sostiene che sia stata la stessa vittima a puntarsi contro il coltello. Gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi per chiarire la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

È ricoverata in Terapia Intensiva all'ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza la donna accoltellata dal compagno con cui si stava separando Come sta la 31enne - facebook.com facebook

Muggiò: donna accoltellata, arrestato il compagno #NordMilano24 #muggiò #BrianzaeDintorni #donnaaccoltellata #BreakingNews x.com

