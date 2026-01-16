Don Matteo con Raoul Bova domina la serata Del Debbio strapazza Formigli

Gli ascolti televisivi di giovedì sera mostrano Don Matteo con Raoul Bova e Nino Frassica in testa su Rai1, con una media di circa 3 milioni di spettatori. Contestualmente, Dario Del Debbio ha superato Formigli in termini di ascolti, confermando le preferenze del pubblico per le trasmissioni di approfondimento e intrattenimento. Questi dati offrono un quadro chiaro delle tendenze del prime time televisivo italiano.

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono, su Rai1, la serie Don Matteo con Raoul Bova e Nino Frassica dominare il prime time con una media di 3.859.000 spettatori pari al 23.0% di share. Su Canale5 la serie turca Forbidden Fruit ha invece totalizzato 1.792.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Italia1 il film Harry Potter e i doni della morte – Parte 1 con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint intrattiene 1.023.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Splendida Cornice con Geppi Cucciari sigla 1.006.000 spettatori pari al 6.2% (presentazione: 859.000 - 4.2%). Su Tv8 Armageddon – Giudizio finale ottiene 226. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Don Matteo con Raoul Bova domina la serata, Del Debbio strapazza Formigli Leggi anche: Don Matteo di Raoul Bova spopola. Del Debbio-Formigli: chi vince la sfida Leggi anche: “Don Matteo 15”, intervista a Raoul Bova: “Don Massimo entrerà in una crisi spirituale. Addio a Don Matteo? Quando sarà il momento sarò io a fare un passo indietro” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Raoul Bova su Don Matteo: «Rocio? La Rai non mi ha mai voluto licenziare. Si è parlato più di me che di un delinquente»; Torna Don Matteo, Raoul Bova: “Con Frassica stima e amicizia”. Nel cast anche Diletta Leotta; “Don Matteo 15”, Raoul Bova torna in chiesa: trama, cast, i nuovi personaggi; Chi è Francesco, il figlio di Raoul Bova: il debutto in Don Matteo. Ascolti tv, Don Matteo con Raoul Bova domina la serata, Del Debbio supera Formigli - Gli ascolti del giovedì televisivo vedono, su Rai1, la serie Don Matteo con Raoul Bova e Nino Frassica dominare il prime time con ... iltempo.it

