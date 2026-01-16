Domenica solidale per i pazienti in difficoltà | giornata di raccolta sangue

Domenica 18 gennaio, l'Avis Comunale di San Vito dei Normanni organizza una giornata di raccolta sangue, rivolta a chi desidera contribuire alla solidarietà. Un'iniziativa semplice e importante per sostenere i pazienti in difficoltà. Partecipare è un gesto che può fare la differenza, rafforzando il senso di comunità e solidarietà nel territorio.

SAN VITO DEI NORMANNI - L'Avis Comunale di San Vito dei Normanni lancia un nuovo appello alla solidarietà per domenica 18 gennaio. In collaborazione con il centro trasfusionale di Brindisi e con il sostegno della Fondazione con il Sud, l'associazione organizza una raccolta sangue presso la parrocchia Santa Maria della Mercede (San Francesco), dalle 8:00 alle 12:00. Gli organizzatori ricordano che non è necessario presentarsi a digiuno. Al contrario, è consigliata una colazione leggera a base di frutta o fette biscottate con marmellata o miele, accompagnata da tè o caffè. L'unica raccomandazione importante riguarda l'astensione dal consumo di latte e suoi derivati prima della donazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Un dono solidale in vista delle festività: nuova giornata di raccolta sangue Leggi anche: Più famiglie in difficoltà. Grande raccolta solidale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tumori, torna 'Fitwalking for Ail', camminata solidale per i pazienti ematologici - Domenica 28 settembre torna l'appuntamento con la 'Fitwalking for Ail', la camminata solidale non competitiva organizzata dall'Ail - notizie.tiscali.it Mazara, domenica torna la “Giornata Solidale in Moto” #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.