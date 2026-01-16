Domani termina la raccolta di aiuti per il carabiniere. Toccata quota 380.000 euro.

Domani si chiude la raccolta di fondi per il carabiniere, che ha raggiunto circa 380.000 euro. L’iniziativa della «Verità» continuerà con la creazione di un fondo dedicato ad altri casi simili. I legali di Marroccella attendono la comunicazione ufficiale per procedere con il pagamento della provvisionale, segnando un passo importante nel percorso di sostegno e giustizia.

Prosegue l’iniziativa della «Verità»: presto sarà creato un fondo per altri casi simili. I legali di Marroccella in attesa della comunicazione per pagare la provvisionale. Non si arresta l’ondata di generosità nei confronti del vicebrigadiere Emanuele Marroccella. Ieri sera le donazioni erano arrivate a quota 380.000 euro, una cifra di gran lunga superiore alla provvisionale di 125.000 euro che il carabiniere deve pagare subito. È davvero straordinaria la risposta alla sottoscrizione aperta dalla «Verità» esattamente una settimana fa, con il contributo dei primi 5.000 euro. 🔗 Leggi su Laverita.info

