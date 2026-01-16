Domani il derby di Manchester Guardiola e i suoi 18 trofei contro 13 anni di caos senza allenatore

Domani si disputerà il derby di Manchester, uno scontro tra Guardiola, con 18 trofei in carriera, e il Manchester United, che vive un periodo di instabilità senza un allenatore stabile. La squadra inglese, senza partecipazioni europee e eliminata prematuramente dalle coppe nazionali, si prepara a un’altra stagione complessa, in un contesto caratterizzato da incertezza e sfide sportive.

“Il Manchester United, senza un allenatore permanente, senza calcio europeo e eliminato subito da entrambe le coppe nazionali, si trova ad affrontare un’altra stagione difficile. Nei quasi 13 anni trascorsi dall’addio di Sir Alex Ferguson, il club ha faticato a trovare stabilità, con la sua ombra che si estende dal direttivo alla panchina, enfatizzata anche dalla tribuna a lui intitolata che osserva lo stadio”, scrive oggi un Guardian senza speranze. Domani ci sarà il derby di Manchester. Scrive il Guardian: “Il Manchester City arriva a Old Trafford sabato in una situazione opposta, con Pep Guardiola al timone da un decennio e 18 trofei principali conquistati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Domani il derby di Manchester, Guardiola e i suoi 18 trofei contro 13 anni di caos senza allenatore Leggi anche: Il Manchester City ha già scelto il successore di Guardiola: strappa l’allenatore a una big Leggi anche: Pronostico Manchester United-Manchester City: incognita nuovo allenatore sul derby Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Guardiola, che lite: va dall'allenatore avversario e lo zittisce; Guardiola, brutte notizie: stagione finita per un top! Altri guai in difesa; I grandi problemi di Pep da risolvere in vista del periodo decisivo per il Manchester Metropolis; Manchester United-Manchester City, Carrick debutta nel derby. I pronostici di Netwin. United o City, chi vincerà il derby di Manchester? Ecco chi è favorito secondo i bookmaker - Dieci vittorie e tre pareggi in scia: con questo brillante ruolino di marcia il City di Guardiola si presenta al derby con i Red Devils, big match della 22ª giornata di Premier League. tuttosport.com

