Documento falso preso in aeroporto | Io perseguitato in Iran

Un giovane di 22 anni è stato arrestato all'aeroporto di Orio al Serio dalla polizia di frontiera, dopo aver presentato un documento falso. Lo straniero ha dichiarato di essere perseguitato in Iran e di aver lasciato il suo paese per motivi religiosi, essendo convertito al cristianesimo. La vicenda evidenzia le difficili condizioni di chi fugge da situazioni di persecuzione e cerca rifugio in altri paesi.

«Voglio una vita libera, e professare la mia religione senza aver paura di essere ammazzato». Ha 22 anni il giovane arrestato mercoledì 14 gennaio in aeroporto mentre si stava imbarcando per Dublino con un passaporto austriaco falso. Un arresto obbligatorio, che segue di pochi giorni quello di Malpensa, sempre per documenti falsi. Il giovane ha infatti spiegato in aula, assistito dall'avvocato Michele Facchinetti, di essere scappato dal suo Paese quando sono iniziate le rivolte. Quando aveva 15 anni si è convertito dalla religione musulmana al cristianesimo. Una conversione che, in Iran, non viene perdonata, e rischiava di essere ucciso.

