Distretto Stile e Qualità per far volare il commercio locale

Il distretto “Stile e Qualità”, che comprende i comuni di Noventa Padovana e Stra, ha recentemente concluso le iniziative promosse dal bando regionale dedicato al sostegno delle attività commerciali locali. Questa iniziativa mira a valorizzare il commercio nel territorio, favorendo lo sviluppo di imprese e la qualità dell’offerta commerciale. Il progetto rappresenta un passo importante per rafforzare l’identità e la vitalità del distretto, contribuendo alla crescita sostenibile del settore.

Si sono concluse a inizio anno le attività dell'ultimo bando regionale dedicato alla promozione delle attività commerciali nel distretto "Stile e Qualità", che riunisce i comuni di Noventa Padovana e Stra. Tra l'agosto del 2024 e la fine del 2025 sono stati destinati al distretto circa 63mila.

