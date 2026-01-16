Distretto di Santa Rosa al gelo | da oltre un mese senza riscaldamento Cgil | Pronti allo stato d’agitazione

Il distretto di Santa Rosa a Firenze è senza riscaldamento da oltre un mese, causando disagi al personale e agli utenti. La Cgil denuncia la situazione e annuncia possibili azioni di protesta, sottolineando la necessità di interventi urgenti per garantire condizioni dignitose all’interno della struttura. La questione rimane aperta, con l’attenzione rivolta alle risposte delle autorità competenti.

Firenze, 16 gennaio 2026 – Freddo al distretto socio-sanitario di Santa Rosa. L’accusa arriva dalla Cgil, che ricorda come da oltre un mese il presidio sia senza riscaldamento. Per la precisione, ricorda il sindacato, dalla fine dello scorso novembre, nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’intera struttura, l’impianto di riscaldamento centralizzato è stato spento. Una decisione inserita in un cronoprogramma noto da tempo che, tuttavia, è l’accusa della Cgil, non è stata accompagnata da misure adeguate per garantire condizioni minime di comfort e sicurezza per utenti e personale. Ovvio che, col freddo delle ultime settimane, la situazione sia diventata insostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

