Distretto biologico Aldobrandesco Pitigliano e Sorano fanno squadra
Il Distretto biologico Aldobrandesco, recentemente riconosciuto in Toscana, unisce i comuni di Pitigliano, Sorano, Semproniano, Castell’Azzara e Roccalbegna. Questo nuovo distretto coinvolge aziende agricole e comunità locali, promuovendo pratiche sostenibili e produzioni biologiche nel territorio grossetano. Con l’ingresso di Aldobrandesco, salgono a dodici i distretti biologici ufficialmente riconosciuti in Toscana, contribuendo allo sviluppo di un’agricoltura più rispettosa dell’ambiente
PITIGLIANO Sale a dodici il numero dei distretti biologici riconosciuti in Toscana. Nei giorni scorsi è arrivato infatti il via libera ufficiale al Distretto biologico Aldobrandesco, che riunisce i comuni grossetani di Pitigliano, Sorano, Semproniano, Castell’Azzara e Roccalbegna, insieme alle aziende agricole del territorio e alle comunità locali. "Una nuova realtà che rafforza il ruolo della Toscana come regione pioniera nella promozione di un’agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente", ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani, ricordando come il percorso sui distretti biologici sia stato avviato con la legge regionale del 2019 e sostenuto nel tempo con investimenti e misure dedicate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
