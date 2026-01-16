Il Distretto biologico Aldobrandesco, recentemente riconosciuto in Toscana, unisce i comuni di Pitigliano, Sorano, Semproniano, Castell’Azzara e Roccalbegna. Questo nuovo distretto coinvolge aziende agricole e comunità locali, promuovendo pratiche sostenibili e produzioni biologiche nel territorio grossetano. Con l’ingresso di Aldobrandesco, salgono a dodici i distretti biologici ufficialmente riconosciuti in Toscana, contribuendo allo sviluppo di un’agricoltura più rispettosa dell’ambiente

PITIGLIANO Sale a dodici il numero dei distretti biologici riconosciuti in Toscana. Nei giorni scorsi è arrivato infatti il via libera ufficiale al Distretto biologico Aldobrandesco, che riunisce i comuni grossetani di Pitigliano, Sorano, Semproniano, Castell’Azzara e Roccalbegna, insieme alle aziende agricole del territorio e alle comunità locali. "Una nuova realtà che rafforza il ruolo della Toscana come regione pioniera nella promozione di un’agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente", ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani, ricordando come il percorso sui distretti biologici sia stato avviato con la legge regionale del 2019 e sostenuto nel tempo con investimenti e misure dedicate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Distretto biologico Aldobrandesco. Pitigliano e Sorano fanno squadra

Leggi anche: Quasi la metà dei campi è già “green”: ufficiale il riconoscimento del Distretto Aldobrandesco

Leggi anche: Firmato l'accordo per il Distretto biologico del territorio fiorentino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Distretto biologico Aldobrandesco. Pitigliano e Sorano fanno squadra; I distretti biologici toscani salgono a dodici: nasce quello Aldobrandesco; Con l’Aldobrandesco salgono a dodici i distretti biologici riconosciuti in Toscana.

Salgono a dodici i distretti biologici: nasce quello Aldobrandesco - Prima 11, adesso 12 con il riconoscimento avvenuto nei giorni scorsi di quello Aldobrandesco che riunisce i comuni gr ... msn.com