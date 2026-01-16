Dispensario chiuso ma senza disagi | farmaci portati a casa

Il dispensario ha chiuso il 31 dicembre, ma i servizi di consegna farmaci a domicilio restano disponibili. La decisione è stata presa dalla farmacista responsabile, motivata da una partecipazione limitata e da questioni di sostenibilità economica. Nonostante il Comune avesse eliminato i costi di affitto, la gestione non risultava più conveniente. Per i cittadini, questa modifica rappresenta un cambiamento, mantenendo comunque l’accesso ai medicinali senza disagi.

Il dispensario ha chiuso il 31 dicembre, ma c’è il trucco. La farmacista che l’aveva in gestione ha deciso di interrompere l’attività a causa di una scarsa partecipazione al servizio e della poca redditività, nonostante il Comune avesse azzerato i costi di affitto. Ma per non creare disagio ai cittadini, l’amministrazione comunale è intervenuta, creando una collaborazione tra farmacista, medico di base e alcuni volontari, in modo da garantire un servizio a domicilio, necessario anche per la presenza di molti anziani e fragili. Il sindaco Mauro Ravanelli ha inoltre deciso di attivare anche un altro servizio utile: un trasporto per i cittadini che ne abbiano necessità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

