Disco party con i Gladys & Gentlemen al Momento club

Vieni a trascorrere una serata di musica e divertimento al Momento Club di Pisa. Sabato 24 gennaio, i Gladys & Gentlemen si esibiranno dal vivo, proponendo un repertorio dedicato alla discoteca degli anni ’70, ’80 e ’90. Un’occasione per ascoltare e ballare i classici della disco music in un ambiente accogliente e informale. Ti aspettiamo per una notte all’insegna della buona musica e del relax.

