Disco party con i Gladys & Gentlemen al Momento club

Da pisatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vieni a trascorrere una serata di musica e divertimento al Momento Club di Pisa. Sabato 24 gennaio, i Gladys & Gentlemen si esibiranno dal vivo, proponendo un repertorio dedicato alla discoteca degli anni ’70, ’80 e ’90. Un’occasione per ascoltare e ballare i classici della disco music in un ambiente accogliente e informale. Ti aspettiamo per una notte all’insegna della buona musica e del relax.

Sabato 24 Gennaio, i Gladys & Gentlemen si esibiranno sul palco del Momento Club di Pisa per una imperdibile serata piena di energia, dove sarete immersi nel mondo della Discomusic anni '70-'80-'90, un vero tributo all'età d'oro della disco.A seguire la disco proposta da Simone DJ & Simon J.Un. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

