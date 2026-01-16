Discarica a cielo aperto nell' ex scuola interviene la Provincia | 50mila euro per la bonifica

La Provincia di Caserta ha stanziato 50.000 euro per avviare la bonifica di una discarica a cielo aperto nell’ex scuola di Fontanelle, nel comune di Alife. L’intervento si rende necessario a causa dell’accumulo di rifiuti urbani e speciali, alcuni dei quali pericolosi, che da anni compromette l’ambiente locale. La misura mira a ripristinare la sicurezza e la tutela del territorio, intervenendo in modo efficace sul grave degrado ambientale.

Scatta l'intervento straordinario di bonifica ambientale in località Fontanelle, nel territorio comunale di Alife, dove da anni insiste una situazione di grave degrado ambientale legata allo sversamento illecito di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi. La la Provincia di Caserta ha.

