Dimissioni Tartaglione | Sindaco vittima di veti interni Preferito baratro istituzionale del commissariamento

Le dimissioni del sindaco Trombetta, descritte come una conseguenza di veti interni, hanno portato alla crisi istituzionale di Marcianise. Tartaglione critica la decisione, affermando che il primo cittadino avrebbe preferito affrontare le proprie difficoltà politiche piuttosto che impegnarsi per il bene della città. La situazione evidenzia le tensioni e le sfide nella gestione amministrativa locale, sollevando questioni sulla stabilità politica e la responsabilità nei processi decisionali.

"Il sindaco Trombetta ha scelto scientemente di portare Marcianise nel baratro istituzionale, preferendo le proprie difficoltà politiche al bene della città". Non usa mezzi termini la consigliera comunale Lina Tartaglione, già candidata sindaco per la coalizione di centrosinistra, nel commentare le dimissioni da parte del primo cittadino di fronte all'ipotesi di un ribaltone. "Dal primo giorno del suo mandato ha governato senza una maggioranza, trasformando il Consiglio comunale in un mercato politico fatto di trasformismi, accordi opachi e cambi di casacca, sottraendo consiglieri alla coalizione che aveva perso le elezioni per appena 60 voti.

