Dimentica le chiavi tenta di entrare dalla finestra e precipita per 5 metri | 42enne in fin di vita

Un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da circa cinque metri mentre tentava di entrare in un edificio attraverso una finestra, ignorando l’assenza delle chiavi. L’incidente si è verificato in circostanze ancora da chiarire, e il soccorso è intervenuto prontamente sul posto. Le condizioni dell’uomo sono considerate critiche.

