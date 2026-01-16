Dimentica le chiavi tenta di entrare dalla finestra e precipita per 5 metri | 42enne in fin di vita

Un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da circa cinque metri mentre tentava di entrare in un edificio attraverso una finestra, ignorando l’assenza delle chiavi. L’incidente si è verificato in circostanze ancora da chiarire, e il soccorso è intervenuto prontamente sul posto. Le condizioni dell’uomo sono considerate critiche.

Un uomo di 42 anni è caduto da circa cinque metri tentando di entrare dalla finestra dopo aver dimenticato le chiavi. Soccorso in elicottero, lotta tra la vita e la morte a Parma. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

