Dietro la grata dove il tempo si ferma | com’è la vita in un monastero di clausura
Dietro una grata, lontano dal frastuono cittadino, si cela la vita di un monastero di clausura. Un luogo dove il tempo sembra rallentare, immerso nel silenzio e nella spiritualità. Attraverso un confine invisibile di mattoni e quiete, si scopre un mondo fatto di preghiera, semplicità e raccoglimento, lontano dalle distrazioni del mondo esterno.
C’è un confine invisibile, fatto di mattoni rossi e silenzio, che separa il fragore del traffico di corso Moncalieri dalla quiete assoluta della collina. Oltre quel confine, dove la strada s’inerpica verso il castello, in un piccolo vicolo nascosto alla via principale sorge il Monastero delle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
