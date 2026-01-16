Oggi alle 17 nella sala del convento Olivetano de Le Grazie si svolge un incontro-dibattito intitolato

‘Proteggiamo il mare – conoscere il passato per costruire il futuro’ è il titolo dell’incontro-dibattito in occasione del quale, oggi pomeriggio alle 17 nella sala del convento Olivetano de Le Grazie, l’associazione Amici dell’isola del Tino proporrà la sua attività di esordio come Sede operativa territoriale di Marevivo Liguria La Spezia. L’evento consiste in un incontro–dibattito con esponenti, del presente e del passato, di Marevivo e vedrà anche la partecipazione di rappresentanti di Istituzioni, Enti, Associazioni e Operatori della Blue Economy che operano per la salvaguardia dell’ambiente marino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dibattito sul mare con gli Amici del Tino

Leggi anche: "Insieme per la vita": l'Associazione Salernitana per la tutela del cane con la Centrale del Latte sul lungomare per gli amici di zampa

Leggi anche: La spettacolare fiaccolata sul Monte Barro con gli amici della "Mula"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Dibattito sul mare con gli Amici del Tino; PROTEGGIAMO IL MARE, l’associazione Amici dell’isola del Tino OdV esordisce come Sede Operativa Territoriale…; L’associazione Amici dell’Isola del Tino parte come sede operativa territoriale di Marevivo Liguria.

L’associazione Amici dell’Isola del Tino parte come sede operativa territoriale di Marevivo Liguria - Venerdì 16 gennaio, alle 17, nella Sala convento degli Olivetani a Le Grazie di Porto Venere, l’associazione Amici dell’isola del Tino Odv proporrà la sua attività di esordio come Sede Operativa Terri ... msn.com