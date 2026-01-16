Dialogo Lojudice-Caracciolo | Impegno di tutti per la pace

Il dialogo tra Lojudice e Caracciolo evidenzia l'importanza dell'impegno collettivo per la pace. Il sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini, ha sottolineato come il coinvolgimento dei cittadini, anche in momenti inaspettati come un teatro affollato in un giorno lavorativo, rappresenti un segnale positivo e significativo di attenzione e sensibilità verso questa tematica.

Lo ha sottolineato subito il sindaco di Chiusi Gianluca Sonnini, dando voce al pensiero di tutti: "Il teatro gremito, a metà pomeriggio di un giorno lavorativo, è di per sé indicativo". Indicativo dell'interesse verso le idee, le opinioni dei due protagonisti della tavola rotonda "Noi in bilico tra guerra e pace" - organizzata al teatro Mascagni dalla Lubit con il patrocinio del Comune - cioè il cardinale Augusto Paolo Lojudice, vescovo di Montepulciano-Chiusi-Piena e il giornalista Lucio Caracciolo, direttore di Limes, esperto di geopolitica. Ma indicativo anche di un clima di attesa, di incertezza, di spaesamento, di speranza, che oggi attraversa tutti, "spingendoci – è stato detto – ad attendere ogni mattina le notizie, con il dubbio di quello che possa accadere nel mondo".

