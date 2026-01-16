Di nuovo difficoltà nell' accesso ai farmaci oncologici Di Marco chiede spiegazioni

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha richiesto chiarimenti riguardo alle recenti difficoltà nell'accesso ai farmaci oncologici, segnalate da una paziente della Asl 02. La questione evidenzia ancora una volta le criticità nel sistema sanitario regionale, sollevando l’esigenza di interventi mirati per garantire tempestività e equità nel trattamento dei pazienti oncologici.

“È successo di nuovo? Ci risiamo? È nuovamente accaduto alla Asl 2 di Lanciano-Vasto-Chieti che un'altra paziente oncologica sia costretta a tornare a denunciare difficoltà nell’accesso a farmaci salvavita, esattamente come accaduto la scorsa estate. Una vicenda che allora fece il giro dei media nazionali e che mi valse l'appellativo di "sciacallo" e zero scuse ai pazienti, che, i fatti confermarono, avevano davvero subito l'angoscia di restare senza le coperture farmacologiche così importanti per disorganizzazione della Asl. Per questo - spiega Di Marco - ho scritto di nuovo al direttore generale della Asl di Chieti, Mauro Palmieri, per chiedere spiegazioni puntuali su quanto sta accadendo, per sapere se i fatti denunciati corrispondono al vero e, soprattutto, per ottenere garanzie immediate: questa signora non può essere lasciata sola, né oggi né domani”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

