devo avere il diritto di vivere tranquillamente

Il pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta ha ripreso la normale attività dopo un'eccezione avvenuta nei giorni scorsi. L’afflusso di circa duecento persone, provenienti dal Piemonte, aveva temporaneamente modificato la routine. Ora, la struttura è tornata alla consueta operatività, garantendo ai cittadini il diritto di ricevere assistenza con serenità e sicurezza.

Il pronto soccorso dell'ospedale Fornaroli di Magenta è tornato alla normalità. Dopo il blocco dell'altro ieri, con l'arrivo di circa duecento persone tra amici e parenti di Adamo Massa, provenienti dal Piemonte, la situazione è rientrata nella normale routine. Intanto, però, in città si è scatenato il dibattito ed è l'assessore Stefania Bonfiglio, del Comune di Magenta, a commentare la vicenda dal punto di vista giudiziario. "Un uomo – dice Bonfiglio – è stato colpito a calci e pugni nella sua abitazione di Lonate Pozzolo. Si è difeso e il malvivente è morto nel nostro nosocomio. Fuori dall'ospedale si sono riuniti i suoi amici sinti.

