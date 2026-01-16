Democrazia partecipata 2026 il Comune dà il via libera | stanziati oltre centomila euro

Il Comune ha approvato il progetto di Democrazia Partecipata 2026, destinando 112.000 euro a iniziative locali. Con questa iniziativa, si mira a coinvolgere direttamente i cittadini nella definizione delle priorità e delle risposte alle esigenze della comunità. L’avviso pubblico è ora aperto per la presentazione di proposte, favorendo un metodo di partecipazione trasparente e condiviso.

Avviato il progetto per la Democrazia Partecipata del 2026. Il Comune infatti ha dato il via libera all'iniziativa, approvando l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti e mettendo a disposizione 112mila euro, pari al 2% dei trasferimenti regionali che saranno destinati a progetti di.

