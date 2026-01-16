Una recente perizia informatica ha analizzato il computer di Alberto Stasi, evidenziando che Chiara Poggi avrebbe consultato, la sera prima del delitto, una cartella contenente migliaia di file pornografici. L’indagine fornisce nuovi dettagli sul possibile comportamento di Poggi e sulle circostanze attorno all’omicidio di Garlasco, contribuendo a chiarire aspetti ancora dibattuti nel processo.

Una nuova perizia informatica. Un nuovo esame che certificherebbe che Chiara Poggi, la sera prima della sua uccisione, aveva visto la cartella sul computer di Alberto Stasi nella quale erano contenuti migliaia di file pornografici. I legali della famiglia della giovane uccisa a Garlasco nell’agosto del 2007 forniscono nuove informazioni che potrebbero aiutare a spiegare il movente del delitto. Secondo quanto riportano i legali, infatti, Chiara avrebbe fatto accesso alla cartella del pc di Stasi, unico condannato per l’omicidio. In quella cartella, secondo i legali, c’erano circa 7mila file pornografici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Delitto di Garlasco, cosa è emerso dall’analisi del pc di Stasi e cosa ha visto Chiara Poggi sui file pornografici

Leggi anche: Garlasco: legali Poggi, Chiara trovò file pornografici sul pc di Stasi

Leggi anche: Garlasco, le nuove analisi sul pc di Stasi: "Cosa ha visto Chiara"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Chi è Andrea Sempio indagato ancora una volta per il delitto di Garlasco; Garlasco le nuove foto di Andrea Sempio e il mistero | chi è Gabriele ?; Garlasco Andrea Sempio | Chi ha ucciso Chiara Poggi? Ad oggi dico Alberto Stasi C' è gente che vuole festeggiare la mia condanna; Garlasco Fabrizio Corona attacca Mediaset e Verissimo | Informazione calpestata è solo spettacolo.

Garlasco in Tv, la nuova dinamica del delitto ribalta tutto. De Rensis: "Sono imbarazzato, alzo le mani" - Antonio De Rensis ha commentato a Ignoto X giovedì 15 gennaio 2026 la nuova dinamica del delitto di Garlasco realizzata dal consulente dei Poggi ... libero.it