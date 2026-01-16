Delitto di Garlasco cosa è emerso dall’analisi del pc di Stasi e cosa ha visto Chiara Poggi sui file pornografici
Una recente perizia informatica ha analizzato il computer di Alberto Stasi, evidenziando che Chiara Poggi avrebbe consultato, la sera prima del delitto, una cartella contenente migliaia di file pornografici. L’indagine fornisce nuovi dettagli sul possibile comportamento di Poggi e sulle circostanze attorno all’omicidio di Garlasco, contribuendo a chiarire aspetti ancora dibattuti nel processo.
Una nuova perizia informatica. Un nuovo esame che certificherebbe che Chiara Poggi, la sera prima della sua uccisione, aveva visto la cartella sul computer di Alberto Stasi nella quale erano contenuti migliaia di file pornografici. I legali della famiglia della giovane uccisa a Garlasco nell’agosto del 2007 forniscono nuove informazioni che potrebbero aiutare a spiegare il movente del delitto. Secondo quanto riportano i legali, infatti, Chiara avrebbe fatto accesso alla cartella del pc di Stasi, unico condannato per l’omicidio. In quella cartella, secondo i legali, c’erano circa 7mila file pornografici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
