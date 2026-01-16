Delitto Cella Cecere condannata a 24 anni La donna barricata in casa | lasciatemi stare

Annalucia Cecere, coinvolta nel delitto Cella, è stata condannata a 24 anni di carcere. Dopo l'inizio delle indagini, si è barricata nella sua abitazione nel Cuneese, evitando ogni contatto con il paese. La vicenda rimane sotto i riflettori, mentre la donna si mantiene in silenzio, lasciando spazio alle procedure giudiziarie e alle indagini in corso.

Delitto di Nada Cella: condannata a 24 anni di carcere Anna Lucia Cecere - L'ex insegnante è stata condannata per l'uccisione della 24enne Cella colpita a morte con un oggetto mai ritrovato nell’ufficio del commercialista Marco Soracco a Chiavari nel 1996. vanityfair.it

