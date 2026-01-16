Deepfake sessuali senza consenso | Ashley St Clair denuncia il chatbot di Musk padre di suo figlio

Ashley St Clair, influencer e madre di uno dei figli di Elon Musk, ha intentato una causa contro la società di intelligenza artificiale di Musk. L’accusa riguarda la creazione di deepfake sessuali senza consenso, con immagini false che la raffigurano. La vicenda evidenzia i rischi legati all’uso improprio delle tecnologie di intelligenza artificiale e la necessità di regolamentazioni più stringenti in questo ambito.

Ashley St Clair, influencer e madre di uno dei figli di Elon Musk, ha fatto causa alla società di intelligenza artificiale del miliardario, accusando il chatbot Grok di aver creato immagini sessuali false che la ritraggono senza il suo consenso. Nella causa, depositata presso un tribunale dello Stato di New York, St Clair sostiene che Grok di xAI abbia inizialmente creato, all'inizio di questo mese, un'immagine generata o alterata dall'IA che la ritraeva in bikini. St Clair afferma di aver chiesto a xAI di non produrre ulteriori immagini di questo tipo ma che, nonostante ciò, "innumerevoli contenuti deepfake sessualmente abusivi, intimi e degradanti di St Clair sono stati prodotti e diffusi pubblicamente da Grok».

