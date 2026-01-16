Decolla il progetto Pappa fish Pesce a miglio zero nella mensa
C’è il Comune di Pergola fra gli aggiudicatari del bando regionale ‘ Pappa Fish ’. Il sindaco di Pergola Diego Sabatucci spiega i risvolti dell’operazione che si annuncia molto interessante per le famiglie che usufruiscono con i propri figli del servizio della mensa: "La nostra mensa, una delle poche rimaste pubbliche, cioè non esternalizzata a cooperative o società private, migliora ulteriormente la qualità del menù, offrendo ai bambini pesce fresco dell’Adriatico, cucinato in tanti modi gustosi e adatti ai più piccoli. In questo anno scolastico l’amministrazione ha investito oltre 15mila euro in una mensa che era stata trascurata da chi ci ha preceduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
